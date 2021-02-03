Британия просит ЕС продлить льготный период торговли с Северной Ирландией

Великобритания попросила ЕС продлить до 2023 года упрощённые проверки продовольственных товаров, перемещаемых между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства, соответствующее письмо руководству ЕС направил глава канцелярии британского кабмина Майкл Гоув, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Выступая во вторник в парламенте, Гоув отметил, что власти Британии "должны убедиться, что супермаркеты и другие торговцы смогут иметь возможность поставлять потребителям товары, которые им нужны", передает издание Telegraph.

В письме, направленном в ЕС, Британия просит продлить установленный льготный трехмесячный период до 1 января 2023 года, а также призывает ускорить рассмотрение других вопросов, касающихся Северной Ирландии.

Также Гоув призвал ЕС пересмотреть пограничные правила в отношении импорта семенного картофеля и растительных продуктов.

На Северную Ирландию, согласно договору о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), распространяются правила единого рынка и таможенного союза.

Лондон и Брюссель в ходе торговых переговоров в связи с Brexit договорились, что в течение трех месяцев после выхода Британии из ЕС будет действовать льготный период в отношении проверок продовольственных товаров, перемещаемых из Великобритании в Северную Ирландию. Согласно договоренности, часть пограничных правил была временно отменена. Однако в январе возникли задержки в доставке продуктов в некоторые части Северной Ирландии, имеющей сухопутную границу с входящей в ЕС Ирландией.