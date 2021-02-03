AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V"

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca считает обнадеживающими результаты третьей фазы клинического исследования вакцины от коронавируса "Спутник V". И считает особенно важными испытания по комбинации своей вакцины с российской. Об этом заявил в среду глава направления научных исследований AstraZeneca Менелас Пангалос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что любые данные или любая вакцина, которые демонстрируют высокие уровни эффективности, обнадеживают, потому что мы нуждаемся в том, чтобы эти вакцины были эффективными", - приводит его слова агентство Reuters.

"Что касается исследований по рекомбинированию, которые мы проводим в клинике, используя нашу вакцину и вакцину "Спутник V", мы должны заниматься этим больше, потому что в конечном счете мы хотим понять, насколько эти вакцины взаимозаменяемы", - сказал он.