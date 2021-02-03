В Бельгии не рекомендуют вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Бельгийский регулятор не стал рекомендовать использование вакцины компании AstraZenecа от коронавируса COVID-19 для лиц старше 55 лет, сообщают европейские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Высший совет здравоохранения считает очевидным, что вакцина AstraZeneca - это очень хорошая вакцина для людей в возрасте от 18 до 55 лет", - сказал глава Минздрава страны Франк Вандербрук.

Однако, по его словам, совет принял решение, что пока "нет достаточных данных, чтобы с уверенностью сказать, что она работает так же хорошо у людей старше 55 лет".

Он отметил, что пока это "предварительная рекомендация" и не исключил, что в ближайшие недели будет получена дополнительная информация по этому вопросу.