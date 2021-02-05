Фон дер Ляйен заявила, что не знает, когда сделает прививку от коронавируса
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заверила, что не знает, когда сделает прививку от нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, она заявила в интервью газете La Vanguardia.
Главу ЕК спросили, когда она планирует пройти вакцинацию. "Это хороший вопрос, - отметила фон дер Ляйен. - Должна признать, что не знаю. Думаю, мы следуем стратегии бельгийских властей. Мне нужно спросить об этом".
Председатель Еврокомиссии также признала, что в отношении процесса вакцинации в Евросоюзе недооценили некоторые сложности, отметив, что в сообществе уже одобрили три вакцины и в скором времени ожидается поступление и других препаратов.
"Если вы посмотрите на успех списка, он говорит сам за себя, - подчеркнула глава ЕК. - Где же затруднение? Это увеличение количества поставок в начале стратегии вакцинации, и здесь, думаю, мы недооценили сложности, с которыми мы сталкиваемся". "Оглядываясь назад, если бы я могла вновь сделать что-то, то это объяснить людям, что мы движемся вперед, но это будет медленно, мы столкнемся с проблемами, задержками, потому что это совершенно новая процедура", - отметила фон дер Ляйен.
Вакцинация от коронавируса в разных странах Евросоюза стартовала в конце декабря 2020 года - начале января 2021 года. В связи с нехваткой вакцины в большинстве стран сообщества прививки сейчас делают приоритетным группам населения, а массовая вакцинация начнется не раньше весны.