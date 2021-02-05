В Бельгии незначительно смягчили карантин

Власти Бельгии решили незначительно смягчить карантин, разрешив с 13 февраля открыть парикмахерские и агентства недвижимости. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр королевства Александер Де Кроо на пресс-конференции по итогам заседания правительственного Координационного комитета по борьбе с пандемией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все остальные заведения, включая рестораны, гостиницы, спортзалы, общественные и развлекательные учреждения останутся закрыты как минимум до 1 марта, возможно дольше, комендантский час и запрет на поездки за рубеж остаются в силе.

"С начала декабря ситуация остается относительно стабильной. Это немного, но это важно, особенно в такое время, когда в стране выявлены более заразные штаммы коронавируса (сейчас в Бельгии британский штамм быстро становится доминирующим - прим. ТАСС), - заявил премьер. - Принятые в Бельгии санитарные меры действуют и в целом выполняются".

"Парикмахерские смогут открыться 13 февраля, это же относится к агентствам недвижимости, однако остальные виды контактных услуг должны оставаться закрыты как минимум до 1 марта", - заявил Де Кроо.

С начала октября Бельгия признала начало второй волны пандемии, в стране поэтапно был восстановлен ряд очень жестких ограничений. Закрыты все развлекательные и общественные заведения, бары, рестораны, спортивные и концертные залы, кинотеатры, парикмахерские и косметические салоны. Ношение защитных масок обязательно на улице и в помещениях. Запрещены любые собрания людей, как общественные так и частные, в гости каждая семья имеет право приглашать не более одного человека. С 22:00 до 06:00 действует комендантский час, когда на улицу можно выходить только по медицинской необходимости. Все необязательные поездки за границу запрещены.

Любое нарушение карантинных мер карается крупными штрафами - от €250 при первом нарушении до €750 при повторном.