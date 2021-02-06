Меркель назвала "очень хорошим сигналом" речь Байдена по вопросам внешней политики США

Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила речь президента США Джо Байдена, посвященную внешнеполитическую курсу новой администрации в Вашингтоне. Об этом она заявила в пятницу на виртуальной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам онлайн-заседания совместного совета безопасности и обороны двух стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера было очень хорошим сигналом то, что Америка просто возвращается назад с точки зрения дипломатии. Это выгодно всем, я в этом глубоко убеждена", - сказала Меркель.

Байден в своем первом выступлении по вопросам внешней политики заявил в четверг, что новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся Трампом, активизирует усилия по продвижению демократии за рубежом и усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая. Он также сообщил, что, в частности, США прекратят поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене. По словам президента, это решение распространяется в том числе на продажу американских вооружений арабским союзникам.