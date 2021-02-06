Власти Швеции продлили до конца марта запрет на въезд из Британии, Дании и Норвегии

Шведское правительство продлило до 31 марта запрет на въезд в страну граждан из Великобритании, Дании и Норвегии. Об этом в субботу сообщило Шведское радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли это решение, поскольку неопределенность вокруг мутировавшего коронавируса все еще сохраняется", - пояснил министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

Исключение составляют работающие в Швеции граждане соседних стран, а также лица моложе 18 лет.