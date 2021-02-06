Взрыв произошел в жилом здании в центре Бордо

Взрыв произошел в субботу в жилом здании в центральной части города Бордо на юго-западе Франции. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и городская полиция. Квартал оцеплен.

Причины взрыва пока неизвестны.