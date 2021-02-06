В Чехию поступила первая партия вакцины от AstraZeneca
Первая партия вакцины против коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca в субботу поступила в Чехию. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения республики, передает Trend.
"Первая партия вакцины компании AstraZeneca поступила в республику, - отметили в ведомстве. - Она состоит из 19 200 доз препарата".
В Чехии 27 декабря прошлого года началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 343 269 жителей (2,33%). В республику с населением в 10,71 млн граждан пока поступали вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna.
Лента новостей
Увеличились объёмы производства промышленной продукции Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана
Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами кладбищем в Джебраиле - репортаж Trend TV
Мы стали очевидцами разрушения городов и культурных памятников на некогда оккупированных территориях Азербайджана - посол Турции (ВИДЕО)
Корреспондент Trend номинирован на международную награду MARWAH STUDIOS за вклад в пропаганду кинематографа
Участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - отличная возможность для Ирана - председатель палаты
Хикмет Гаджиев: Реконструкция Джоджуг Марджанлы - символ решимости возвращения азербайджанского народа - репортаж Trend TV (ВИДЕО)
В Туркменистане созданы потребительские фонды, формируемые за счёт производимых в стране и импортируемых из-за рубежа товаров
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам возвращения населения на освобожденные территории Азербайджана