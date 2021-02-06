Во Франции обезвредили группу, торговавшую оружием для спецподразделений

Сотрудники таможенной службы Франции обезвредили группировку, нелегально торговавшую особо опасными видами огнестрельного оружия, предназначенного для спецподразделений. Об этом сообщила в субботу на своем сайте газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таможня Франции располагает правом проводить свои операции против правонарушителей по всей территории страны. Операции были осуществлены 20 января в Париже, департаменте Эсон (к югу от столицы) и в городе Бельфор (восток страны). В ходе действий сотрудников разведывательного подразделения таможни были задержаны три участника преступной группировки - мужчины 26 и 46 лет и женщина 49 лет. Старший мужчина - поляк, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Следователи подозревают, что оружие перевозилось этой международной группировкой во Францию из Восточной Европы.

В ходе обысков, во время которых использовались собаки, обученные поиску оружия и взрывчатки, обнаружены два десятка автоматических винтовок и автоматов, снайперские винтовки, десяток пистолетов, большое число запасных деталей, боеприпасы, глушители, бронежилеты. Найдены также несколько тысяч евро. Под кроватью одного из участников группировки обнаружены шесть подрывных шашек - количество, достаточное для разрушения нескольких небольших домов.

Всем задержанным предъявлены обвинения в нелегальной перевозке и торговле особо опасными видами огнестрельного оружия. Бывший легионер, работавший в последнее время в охранной фирме, помещен под стражу. Двое его сообщников оставлены на свободе под судебным контролем.