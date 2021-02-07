Австрия готова выпускать "Спутник V" в случае одобрения регулятором ЕС
Австрия готова организовать производство российских или китайских вакцин от коронавируса, а также препарата из любой другой страны, получивших одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.
В интервью изданию Welt am Sonntag он в качестве подтверждения своих намерений сказал, что готов привиться российской или китайской вакцинами.
"Да, если эти вакцины будут одобрены в Европе", - ответил он на соответствующий вопрос ведущего.
Ранее Курц заявлял, что заявки на проверку вакцин от России и Китая должны приниматься ЕМА без учета политических разногласий между странами.
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