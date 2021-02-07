В ФРГ заявили, что "Спутник V" можно будет использовать в стране в случае допуска в ЕС

Использование российской вакцины от коронавируса в Германии возможно, если Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) примет положительное решение по допуску препарата в ЕС. Это вопрос медицинский, а не политический, утверждает министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"Если российская вакцина будет эффективной и ее допустит ЕМА, то ее, конечно, можно будет использовать и в Германии. Ведь это медицинский, а не политический вопрос", - сказал Альтмайер.

Ранее ряд политиков ФРГ, в том числе премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, выступили с призывом скорее проверить надежность вакцин из России и Китая и в случае необходимости начать их применять.