Два человека погибли в результате крушения самолета в Испании

Небольшой самолет потерпел крушение в воскресенье в центральной части Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Два человека, находившиеся на борту самолета, погибли.

"Два человека погибли в результате крушения самолета, в котором они летели. Инцидент произошел в районе аэродрома [города Толедо] Альгодор", - говорится на сайте службы.

Уточняется, что погибшие - 66-летний мужчина и 23-летняя женщина.