Венгерский центр здравоохранения окончательно одобрил применение "Спутника V"

Национальный центр общественного здравоохранения постановил, что российский препарат от нового коронавируса "Спутник V" можно начать применять в Венгрии. Об этом сообщил в воскресенье в Facebook министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования вакцины "Спутник V", "в результате которых был сделан вывод о том, что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях". "Согласно решению компетентного органа, после вакцин против коронавируса компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена еще одна вакцина ["Спутник V"]. Таким образом, теперь у нас есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом", - написал министр.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В январе 2021 года Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о вакцине "Спутник V" и одобрил предварительный допуск этого препарата. Окончательное решение о применении российской вакцины должен был принять только Национальный центр общественного здравоохранения.