Власти Чехии вдвое повысили компенсации за простой бизнеса во время эпидемии коронавируса

Правительство Чехии объявило в понедельник о повышении в два раза размера финансовых компенсаций для предпринимателей, чей бизнес был полностью или частично приостановлен в связи с действующими в республике ограничениями из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство одобрило новую систему компенсаций бизнесменам и коммерческим компаниям, которые пострадали из-за введенных в республике мер эпидемиологической безопасности, - отметил он. - Размер финансовой компенсации для [индивидуальных] предпринимателей и руководителей фирм повышается вдвое за каждый день простоя - с 500 крон (около €20) до 1 тыс. крон (примерно €40)". Вице-премьер добавил, что коммерсанты-работодатели также будут получать по 500 крон в день за каждого наемного работника. Эти деньги должны быть использованы для выплаты зарплат рабочим и служащим, временно отстраненным от производственного процесса в связи с ограничениями.

Повышенные компенсации будут выплачиваться с февраля. При этом для их получения индивидуальные предприниматели и коммерческие компании должны обязательно подтвердить факт снижения объема реализуемых товаров или предлагаемых услуг не менее, чем на половину от показателей до начала эпидемии.