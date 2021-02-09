В Чехии зафиксирована максимальная за 10 лет смертность на фоне пандемии

Смертность в Чехии в 2020 году была максимальной за последние 10 лет. Умерли 129 100 жителей республики, население которой составляет 10,71 млн граждан. Об этом сообщило во вторник Чешское статистическое управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Чехии в 2020 году каждую неделю умирали в среднем 2 477 жителей. В предыдущий год в стране еженедельно фиксировалось в среднем 2 155 летальных исходов. Ранее наибольшее число смертей за десятилетие приходилось на 2018 год, когда в неделю в стране регистрировали в среднем 2 165 смертей.

Резкий рост смертности эксперты связывают с эпидемией коронавируса. Так, например, в последнюю неделю 2020 года в Чехии умерли 3 428 жителей, многие из них были инфицированы.

Между тем в Чехии эпидемия пока не идет на спад. Не уменьшается число госпитализированных с коронавирусом, ежедневно фиксируется значительное число новых случаев заражения, распространяется британский штамм вируса. За период эпидемии коронавирусом заразились 1 045 132 жителя республики. С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли 17 497 граждан страны.