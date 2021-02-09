В Великобритании выявили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в графстве Бристоль на юго-западе Англии, относится к категории "вызывающих беспокойство" мутаций. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе Консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов при Минздраве королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что новый штамм отличается от ранее выявленного на юго-востоке Англии кентского варианта коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской и южноафриканской разновидностей вируса.

Специалисты консультативной группы также сообщили о выявлении еще одного штамма в Ливерпуле (графство Мерсисайд) на северо-западе Англии, который был классифицирован как "изучаемый вариант". Всего в стране было выявлено 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами. В Службе общественного здравоохранения Англии (PHE) заявили о наличии "высокой степени уверенности в том, что вакцины от коронавируса будут защищать от этих вариантов".

Врачи добавили, что теперь в стране есть четыре мутации коронавируса, которые относятся к категории "вызывающих беспокойство". Помимо упомянутых кентского и бристольского вариантов, к ним причисляют штаммы, впервые обнаруженные в ЮАР и Бразилии.

Как подчеркнуло во вторник агентство Пи-эй со ссылкой на директора PHE по стратегическому планированию профессора Сьюзан Хопкинс, южноафриканский вариант коронавируса подтвержден уже у 170 человек в Англии, причем в 18 случаях люди не покидали страну. Накануне сообщалось о 147 случаях заражения южноафриканским штаммом, что уже было почти на 50% больше, чем неделю назад.

Региональные штаммы

Кентский штамм коронавируса был впервые выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Англии. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.

В свою очередь тема распространения южноафриканского штамма в Великобритании стала широко обсуждаться после того, как британско-шведская компания AstraZeneca 6 февраля подтвердила ранее попавшую в СМИ информацию о том, что созданная ей вместе с Оксфордским университетом вакцина защищает от этой разновидности вируса хуже, чем от пока доминирующих в королевстве штаммов. В то же время в компании считают, что британский препарат должен быть эффективен для предотвращения тяжелых форм заболевания, вызываемых южноафриканской мутацией.