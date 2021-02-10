Украине компенсируют $30 млн кредита после вакцинации от коронавируса 10 млн человек

Всемирный банк планирует предоставить Украине займ на борьбу с коронавирусом в размере $90 млн, из которых будет готов компенсировать $30 млн при условии вакцинации 10 млн граждан. Об этом шла речь на совместном совещании банка с министерствами финансов и здравоохранения Украины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Минфин, Минздрав [Украины] и Всемирный банк нарабатывают вопрос возможной реализации проекта "Экстренное реагирование на [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 и вакцинация на Украине", согласно которому сумма займа для Украины составит $90 млн", - проинформировало министерство. Уточняется, что условия кредита привязаны к уровню будущей вакцинации населения страны от коронавируса. "При условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме $30 млн", - добавили в министерстве.