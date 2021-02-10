В Афинах закрываются школы и промтоварные магазины

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил о закрытии школ и других учебных заведений, а также промтоварных магазинов в Афинах и центральной области Аттика в связи с увеличением в этом регионе числа случаев заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам премьера, "с 11 до 28 февраля в Аттике будут закрыты все виды образовательных учреждений, учебный процесс продолжится в удаленной форме, закрываются все виды розничной [промтоварной] торговли". Более конкретно меры будут изложены компетентными чиновниками в среду, сказал Мицотакис.

Мицотакис подчеркнул, что предпосылкой для развития Греции является здоровье ее жителей, которые должны теперь защищаться от вируса перед окончательной победой вакцинации. "Поэтому, основываясь на новых данных, я беру на себя ответственность за дополнительные меры по охране общественного здоровья", - сказал он, объявив о закрытии до 28 февраля всех форм розничной торговли и учебных заведений всех уровней в Аттике.