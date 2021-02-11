Локдаун в Германии продлили до 7 марта
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду сообщила о продлении до 7 марта в стране режима локдауна, который, как предполагалось, должен был действовать до середины февраля, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
В целом ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.
Школьники переведены на домашнее обучение, теперь по итогам заседания разрешено принимать решения об открытии школ регионально. Ожидается также, что парикмахерским разрешат работать с 1 марта.
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