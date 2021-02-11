В ЕК сообщили, что порядка 1,5% населения Евросоюза прошли вакцинацию

Около 1,5% населения Евросоюза в течение полутора месяцев сделали прививку от коронавируса, хотя темпы вакцинации в странах сообщества существенно различаются. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, представляя зимний экономический прогноз Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. К настоящему моменту в среднем в Евросоюзе приходится по три укола на 100 человек, хотя ситуация серьезно различается между странами сообщества", - отметил он. Это соответствует 1,5% полноценно привитых двумя дозами вакцины.