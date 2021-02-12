В Германии выявили многочисленные нарушения порядка очередности вакцинации населения

Многочисленные нарушения предписаний о порядке очередности вакцинации жителей Германии от коронавируса были выявлены по крайней мере в девяти федеральных землях. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет о местных политиках, священнослужителях, а также пожарных и полицейских - то есть лицах, которые не входят в число тех, кому прививка положена в первую очередь. Например, в Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Северном Рейне-Вестфалии и Баварии вакцинацию прошли местные чиновники и лица, ранее занимавшие административные посты. В Саксонии-Анхальт, Саксонии, и Гамбурге были привиты полицейские, а в Рейнланд-Пфальце - пожарные.

В большинстве случаев, как пишет DPA, это объяснялось оставшимися дозами вакцины. В соответствии с прививочным планом властей ФРГ, полицейские, к примеру, если они не являются тяжелобольными, относятся ко второй группе жителей, которым положена вакцина от коронавируса. Перед ними вакцинироваться должны, в частности, пожилые граждане, тяжелобольные, медицинский персонал.

Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ в конце декабря. До конца 2020 года Германия получила более 1,3 млн доз препарата, разработанного компаниями BioNTech и Pfizer. На начало текущего года были запланированы поставки еще 4 млн доз. Сроки придется сдвигать, потому что производители сообщили о задержках в поставках. В стране также используются препараты от компаний Moderna и AstraZeneca.