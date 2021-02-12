ВВП Великобритании в 2020 году упал на рекордные 9,9%

ВВП Великобритании, по предварительной оценке, в прошлом году упал на 9,9%, что стало рекордным годовым снижением за всю историю подсчётов, при этом в четвертом квартале 2020 года показатель снизился на 7,8% в годовом выражении, а в квартальном — вырос на 1%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает национальное статистическое бюро страны.

Опрошенные порталом DailyFX аналитики полагали, что показатель предыдущего квартала снизился на 8,1% в годовом выражении и вырос на 0,5% — в квартальном.

"За 2020 год ВВП в целом сократился на 9,9%, что стало самым сильным годовым падением ВВП Великобритании за всю историю наблюдений", — указывает организация.

В третьем квартале ВВП Великобритании упал на 8,7% в годовом выражении и вырос на рекордные 16,1% — в квартальном.

Рост в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в четвертом квартале составил 0,6% в квартальном выражении. Кварталом ранее было зафиксирован рост на 14,7%. Строительный сектор поднялся на 4,6%. В третьем квартале показатель подскочил на 40,7%.