Власти Норвегии заявили о крупнейшем экономическом кризисе в стране

Пандемия коронавирусной инфекции привела к крупнейшему экономическому кризису в Норвегии со времен Второй Мировой войны. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил в пятницу министр финансов королевства Ян Туре Саннер.

По данным статистического бюро Норвегии, опубликованным в пятницу, падение ВВП на материковой части страны составило 2,5% в 2020 году.

"Исследование показывает, что падение (экономики), которое у нас было в 2020 году, – крупнейшее с 1970, но мы, очевидно, можем говорить о самом серьезном экономическом кризисе со времен Второй мировой войны. Падение экономики колоссальное", — приводит слова министра норвежская телерадиокомпания NRK.

По данным статбюро, ВВП материковой части Норвегии учитывает показатели всех сфер экономики страны, за исключением нефтедобычи и логистики. "Данные показывают, что кризис, который мы переживаем, сделал нас всех беднее. И все же Норвегия справляется с ним успешнее большинства других стран в том, что касается здравоохранения и экономики", — сказал Саннер.

Особую озабоченность норвежских властей вызывает рост безработицы, по его мнению, ситуация начнет меняться, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, и большая часть жителей страны получит прививку от коронавируса. Среди наиболее пострадавших от пандемии сфер называются транспорт, туризм, культура и развлечения.