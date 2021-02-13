Италия ужесточила ограничения из-за COVID-19

Совет министров Италии принял решение об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и распространением новых штаммов COVID-19, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

О продлении запрета на перемещение между регионами Италии до 25 февраля объявил уходящий в отставку премьер-министр Джузеппе Конте.

Кроме того, с воскресенья эпидемиологической обстановке в регионах Абруццо, Лигурия, Тоскана и автономной области Трентино будет присвоен "оранжевый уровень". Это означает, что там будут закрыты бары, рестораны и музеи.

Остальные регионы Италии остаются в "желтой" зоне: бары и рестораны открыты для посещения до 18:00 местного времени, ночью в стране действует комендантский час.

С начала пандемии COVID-19 в Италии было зарегистрировано почти 2,7 млн случаев заражения инфекцией. Более 93 тыс. пациентов умерли от последствий заражения инфекцией; 2,2 млн человек переболели и полностью вылечились.