Британские министры поучаствуют в кампании по вакцинации от COVID-19

Министры британского кабинета, медицинские работники и волонтеры в эти выходные примут участие в кампании по вакцинации от коронавируса, чтобы личным примером побудить людей старшего поколения и входящих в группы риска сделать прививки, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Около 30 министров и других чиновников правительственных ведомств в виртуальном режиме или непосредственно посетят центры вакцинации, чтобы таким образом продемонстрировать важность прививок.

Ожидается, что правительство вскоре опубликует новый план вакцинации, предусматривающий поощрение наиболее уязвимых слоев общества.

К настоящему времени около 14,6 млн или 90% британцев из четырех основных приоритетных групп получили первую дозу вакцины от COVID-19, второй компонент препарата был введен 530 тыс. человек. Власти надеются к 15 февраля охватить оставшихся представителей этих групп, пишет издание Financial Times.

С начала пандемии коронавируса в Великобритании выявлено более 4 млн инфицированных COVID-19, жертвами инфекции стали 116,5 тыс. человек.