В Великобритании считают, что новые лекарства и вакцины сделают COVID-19 обычной болезнью

Власти Великобритании надеются, что к концу 2021 года COVID-19 станет сравнительно легко поддающейся лечению и привычной, как грипп, болезнью. Об этом в интервью газете The Daily Telegraph заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что COVID-19 станет поддающейся лечению болезнью к концу года", - отметил Хэнкок. По словам главы минздрава, этому будет способствовать совершенствование протоколов лечения, появление новых эффективных препаратов и массовая вакцинация. В результате, отметил Хэнкок, "COVID-19 из пандемии, которая влияет на жизнь каждого из нас, станет просто еще одной болезнью, с которой нам приходится жить, как в случае с гриппом".

Власти Великобритании рассчитывают завершить первый этап программы вакцинации до конца недели, первую дозу вакцины от коронавируса получат около 15 млн человек, для которых эта инфекция представляет наибольшую опасность. Речь идет о гражданах старше 70 лет, медицинских и социальных работниках, непосредственно контактирующих с больными COVID-19, сотрудниках домов престарелых и людях со слабым здоровьем. В Минздраве Великобритании ожидают, что все совершеннолетние жители страны смогут вакцинироваться до конца лета. Также ожидается, что вакцина для детей, которым будет показана вакцинация, появится до конца года.

Правительство Великобритании пока не обнародует детали программы поэтапного снятия ограничительных мер, с 8 января на всей территории королевства действует третий карантин. В течение последней недели февраля ожидаются официальные заявления по этой теме.

По данным СМИ, уже к началу апреля могут снять значительную часть ограничений. Школы планируют открыть с 8 марта, к концу этого месяца магазинам, не торгующим товарами первой необходимости, могут дать разрешение начать работать, а перед отмечаемой в стране 4 апреля Пасхой власти могут возобновить работу ресторанов, пабов и гостиниц. Каждое из этих решений будет зависеть от эпидемической обстановки в Великобритании, количества случаев госпитализации и летальных исходов, а также темпов распространения коронавируса.