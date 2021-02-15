Великобритания ужесточает карантинные меры для въезжающих

Более жесткие карантинные правила вступают в силу для прибывающих в Великобританию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В дополнение к 10 дням самоизоляции всем без исключения въезжающим придется дважды сдавать тест на коронавирус, а прибывающим из 33 стран "красного" списка - провести эти полторы недели за свой счет в гостинице.

К настоящему моменту перед въездом в страну все прибывающие уже должны заполнять форму на сайте правительства с подробностями своей поездки и не позднее чем за 72 часа до прибытия делать тест на коронавирус. Отныне нужно будет сдать еще два анализа - на второй и восьмой день самоизоляции. За отсутствие теста по прилете штраф составляет £1 тыс., тем, кто не сделал повторные анализы, - уже £2 тыс., а также срок их карантина увеличивается на две недели.

При этом въезд в страну уже с начала января разрешен лишь возвращающимся из-за рубежа британцам и обладателям видов на жительство и долгосрочных виз, а также людям с крайней необходимостью посещения королевства. Туризм под такие цели не подпадает, соответственно, всем туристам во въезде отказывается. Запрещен и выезд из Великобритании, если только речь не идет о неотложных обстоятельствах, например о работе.

Лицам же, скрывшим от властей информацию о посещении страны из "красного" списка, грозит штраф до £10 тыс. и тюремное заключение сроком до 10 лет.