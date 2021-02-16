ВВП Евросоюза в четвертом квартале снизился на 4,8%

ВВП стран Евросоюза в четвертом квартале, по второй оценке, сократился на 4,8% в годовом выражении. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении показатель уменьшился на 0,4%.

Первая оценка, опубликованная 2 февраля, указывала на снижение ВВП ЕС в четвертом квартале на 4,8% в годовом выражении и на 0,5% — в квартальном.

ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в четвертом квартале 2020 года сократился на 0,6% в квартальном выражении и на 5% — в годовом. Предварительная оценка показывала снижение на 0,7% и на 5,1% соответственно. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения предварительной оценки без изменений.

За 2020 год, согласно второй оценке, ВВП Евросоюза упал на 6,4%, еврозоны — на 6,8%, как и предполагала первая оценка.

В третьем квартале оба показателя продемонстрировали рекордный квартальный рост с начала ведения статистики (с 1995 года). Так, ВВП Евросоюза вырос на 11,5% в квартальном выражении и сократился на 4,2% в годовом, еврозоны — вырос на 12,4% и уменьшился на 4,3% соответственно.

Во втором квартале, напротив, агентством было зафиксировано самое сильное квартальное снижение ВВП в регионе на фоне пандемии коронавируса. В ЕС ВВП упал на 11,4% в квартальном выражении и на 13,9% в годовом, в еврозоне — на 11,7% и 14,7% соответственно. В первом квартале 2020 года снижение ВВП 19 стран еврозоны составило 3,7% в квартальном выражении и 3,2% — в годовом, экономика Евросоюза снизилась соответственно на 3,3% и 2,6%.