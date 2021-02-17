Во Франции создали убивающую коронавирус защитную маску

Европа 17 февраля 2021 01:15 (UTC+04:00)
Во Франции создали убивающую коронавирус защитную маску

Французская компания BioSerenity создала убивающую коронавирус защитную маску. Об этом сообщает BFMTV, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По словам генерального директора фирмы Марка Фруэна, данная маска обладает способностью «блокировать вирусы». Средство индивидуальной защиты состоит из четырех слоев, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами. Отмечается, что маска предназначена для одноразового использования. Ее рекомендуется носить не более четырех часов.

Цена изделия составляет 1,49 евро. Его можно приобрести, начиная со вторника, 16 февраля. Также планируется сертифицировать хирургическую версию маски и направить ее медицинским работникам.

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