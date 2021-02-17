Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в среду в Греции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался в 22 км к северо-востоку от города Патры с населением около 168 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Данные о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.