Брюссель выделит €225 млн на исследования мутаций коронавируса и разработку тестов

Евросоюз выделит €150 млн ($181,9 млн) на собственную программу исследования мутаций коронавируса. Об этом сообщает в среду газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Средства на данную программу поступят, по сведениям издания, из фонда научных исследований ЕС Horizon Europe. Кроме того, по меньшей мере €75 млн ($90,9 млн) будут выделены на разработку специализированных тестов для выявления новых мутаций коронавируса.

Цель программы - способствовать скорейшему выявлению новых штаммов коронавируса и оперативной адаптации к ним используемых в Европе вакцин. Предполагается также создание структуры, позволяющей патентообладателям конфиденциально делиться интеллектуальной собственностью с партнерами для разработки более эффективных препаратов. Для реализации этих задач будут объединены усилия лабораторий членов ЕС, а также ряда других стран, в том числе Швейцарии и Израиля.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее признала в Европарламенте, что Брюссель недооценил сложности, связанные с процессом вакцинации против коронавируса. ЕС был, по ее словам, слишком оптимистичным в отношении массового производства вакцин и сосредоточился на разработке препаратов, однако уделил недостаточное внимание проблемам, связанным с массовым производством.

В январе и феврале ЕС столкнулся с острой нехваткой вакцин, выпускаемых всеми тремя сертифицированными на данный момент западными компаниями: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Проблему они объяснили недостатком производственных мощностей. В результате в первом квартале ЕС намерен получить только 106 млн доз препаратов. Стабилизация поставок ожидается во втором квартале, когда Брюссель планирует выйти на оговоренные в предзаказах 300 млн доз вакцин за три месяца. 12 февраля глава Еврокомиссии заявила, что к концу сентября должны быть привиты от коронавируса 70% взрослого населения Евросоюза.