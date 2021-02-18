В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса
Новый штамм коронавируса обнаружен в Финляндии, уровень его заразности выясняют специалисты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Мутация была выявлена финской лабораторией Vita Laboratoriot в Южной Финляндии. Штамм получил название Fin-796H. По словам медиков, в его составе присутствуют мутации, встречающиеся также в британском и южноафриканском штаммах.
Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 548 и достигло по последним данным 51 595. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 723 человека. Тестирование на коронавирус прошли более 2 млн жителей.
Порядка 240 тыс. финнов уже получили вакцину от коронавируса, это примерно 4% населения.
Лента новостей
В своем заявлении Саргсян показал, что хорош не только в физическом, но и в политическом терроре - депутат
В Азербайджане в рамках объявленного Агентством по развитию МСБ конкурса начат прием документов (ФОТО)
"Kороль" сибирской нефти - азербайджанец. Почему при жизни он часто сталкивался с несправедливостью (ВИДЕО, ФОТО)
Спорт в старинной Шуше, или Как Джафаргулу-хан поставил на место приезжего пехлевана-победителя (ФОТО)
Экономические ресурсы Карабаха должны быть включены в эффективный оборот - минэкономики Азербайджана
Фонд YAŞAT покрыл расходы на хирургические операции отцов двух шехидов и двух участников Отечественной войны (ФОТО)
Желающие пройти оценку своих навыков могут обратиться с заявлением - министр образования Азербайджана
Освобождение территорий Азербайджана открывает новые возможности для развития аграрной сферы – глава парламентского комитета
В Туркменистане в стадии разработки находится второй национальный план адаптации по борьбе с торговлей людьми
Туркменистан и Международная организация по миграции намерены заключить соглашение о софинансировании
Закупки на конкурсной основе в Азербайджане по итогам 2020 г. демонстрируют уверенный рост - госслужба