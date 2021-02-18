В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружен в Финляндии, уровень его заразности выясняют специалисты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мутация была выявлена финской лабораторией Vita Laboratoriot в Южной Финляндии. Штамм получил название Fin-796H. По словам медиков, в его составе присутствуют мутации, встречающиеся также в британском и южноафриканском штаммах.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 548 и достигло по последним данным 51 595. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 723 человека. Тестирование на коронавирус прошли более 2 млн жителей.

Порядка 240 тыс. финнов уже получили вакцину от коронавируса, это примерно 4% населения.