ВМС Франции получат новые подлодки с баллистическими ракетами в 2036 году

Франция разрабатывает атомные подлодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) третьего поколения, которые начнут поступать на вооружение ВМС страны с 2036 года. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью газете Le Figaro, опубликованном в пятничном номере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ставка велика, потому что речь идет о ядерном сдерживании - огромном достижении Франции, - заявила она. - Первый экземпляр ПЛАРБ третьего поколения будет поставлен в 2035 году, а в 2036 году будет принят на вооружение".

Всего, по словам министра, планируется построить четыре подводных лодки, которые будут поставляться с интервалом в пять лет. Каждая из них сможет нести по 16 ядерных зарядов. Глава ведомства напомнила, что нынешние подлодки поступили на вооружение в 1980-1990-х годах и прослужат до 2050 года. Новое поколение будет находиться в строю до 2090 года.

Новые подлодки получат часть технологий, применяющихся в новом поколении атомных субмарин класса "Барракуда", первая из которых поступит на вооружение ВМС Франции в этом году. "Но ПЛАРБ третьего поколения получит новые технологии, которых нет у нынешних. Она будет менее заметной и более тихой. Naval Group и TechnicAtome будут основными подрядчиками", - рассказала Парли, добавив, что весь проект обойдется в миллиарды евро.

Сейчас на вооружении французских ВМС стоят четыре ПЛАРБ класса Triomphant. Первая одноименная субмарина была спущена на воду в 1989 году и поступила на вооружение в 1997 году, последняя - Le Terrible - поступила на вооружение в 2010 году. У них на борту по 16 баллистических ракет M51, каждая из которых может иметь до 10 боеголовок с ядерным зарядом.