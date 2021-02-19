В ФРГ появится специальный представитель по вопросам вакцинации от коронавируса

Правительство Германии приняло решение назначить специального уполномоченного представителя по вопросам обеспечения жителей страны вакцинами от коронавируса. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это связано с тем, что в последние несколько недель, как пишет Der Spiegel, производство вакцин неоднократно приостанавливалось, результатом чего стали задержки в поставках препаратов. Новый пост займет Кристоф Крупп, пресс-секретарь правления Федерального агентства по недвижимости.

Прежде всего, в его обязанности будет входить поддержание контактов с изготовителями вакцин и оказание им помощи в увеличении производственных мощностей. Кроме того, по данным издания, специальный представитель должен гарантировать, что компании будут обеспечены достаточным количеством сырья для производства вакцин, и что поставки препаратов будут осуществляться без сбоев.

Идея появления новой должности, как указывает Der Spiegel, принадлежит вице-канцлеру, министру финансов ФРГ Олафу Шольцу. Благодаря данному нововведению власти Германии надеются устранить слабые места в производстве препаратов и ускорить кампанию вакцинации населения от коронавируса. Ожидается, что Крупп приступит к работе уже 1 марта. Он будет подчиняться министру экономики и энергетики ФРГ Петеру Альтмайеру.

Вакцинация против коронавируса началась в Германии в конце декабря. В настоящее время прививку сделали более 3,5% от общей численности населения. Сейчас в стране используется, прежде всего, вакцина, разработанная консорциумом BioNTech - Pfizer, а также препараты от компаний Moderna и AstraZeneca. В среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 в стране остается добровольной.