Вакцина AstraZeneca обойдется ЕС в €870 млн

Еврокомиссия (ЕК) заплатит шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca €870 млн за 300 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщили итальянские журналисты, готовящие сюжет для программы Report на третьем канале итальянского государственного телевидения RAI, в распоряжении которых оказалась копия заключенного сторонами контракта. В пятницу анонс передачи, которая должна выйти в эфире в марте, разместили на сайте программы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Детали контракта стороны ранее не разглашали. По данным журналистов, ЕС еще до начала поставок выплатил AstraZeneca €336 млн двумя траншами. Страны-члены должны выплатить еще €534 млн после выполнении заказа. Данная сумма должна покрывать все этапы подготовки и производства вакцины, разработанной Оксфордским университетом, включая стоимость сырья и расходы на предоставление документов для регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.

По подсчетам авторов расследования, каждая доза данной вакцины стоит €2,9. При этом €1,12 оплачивается бюджетом ЕС, а €1,78 - странами-получателями вакцины. Однако такая обещанная "некоммерческая" цена будет действовать до июля 2021 года. Далее фармацевтическая компания может решить увеличить цену.