Британские автовладельцы получат до $4 тыс. в случае отказа от поездок на машине

Власти Соединенного Королевства начнут выплачивать владельцам наиболее загрязняющих окружающую среду автомобилей до £3 тыс. ($4,2 тыс.), если они откажутся от своих машин и будут использовать общественный транспорт, велосипеды, электроскутеры, каршеринг или такси. Об этом в субботу сообщила газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пилотная программа по сокращению пробок на дорогах и улучшению качества воздуха при поддержке правительства стартует весной этого года в Ковентри. Выплаты будут предложены владельцам автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, сошедшими с конвейера до 2016 года и до 2006 года соответственно. Программа рассчитана на два года, по истечении которых будет оценена ее эффективность.

Согласно данным Министерства транспорта Соединенного Королевства, британцы в 2019 году преодолели на своих транспортных средствах в общей сложности 574 млрд км, что на 11% больше, чем пять лет назад. По словам главы благотворительной организации по вопросам велосипедного и пешеходного движения Ксавье Брайса, на долю автомобилистов приходится "самый большой вклад в объем выбросов углекислого газа в Великобритании, который ежегодно обходится экономике страны в миллиарды долларов".