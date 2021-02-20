Чехия получит из США препарат от коронавируса без регистрации в ЕС - премьер-министр Чехии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу в Twitter, что республика получит 12 тыс. доз препарата от коронавируса Regn-Cov2 производства американской компании Regeneron. В страну он поступит без предварительной регистрации в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, это правда, - подчеркнул Бабиш. - Нам удалось заказать это лекарство. Всего будет получено 12 тыс. доз. В марте поступит 4 тыс. доз, а затем такое же количество в апреле и мае".

Чешскому правительству удалось договорится с американским производителем о прямых поставках препарата, минуя Еврокомиссию. Точно так же данное лекарство, которое было прописано экс-президенту США Дональду Трампу во время лечения от COVID-19, из стран ЕС получает только Германия.