Чехия получит из США препарат от коронавируса без регистрации в ЕС - премьер-министр Чехии
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу в Twitter, что республика получит 12 тыс. доз препарата от коронавируса Regn-Cov2 производства американской компании Regeneron. В страну он поступит без предварительной регистрации в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Да, это правда, - подчеркнул Бабиш. - Нам удалось заказать это лекарство. Всего будет получено 12 тыс. доз. В марте поступит 4 тыс. доз, а затем такое же количество в апреле и мае".
Чешскому правительству удалось договорится с американским производителем о прямых поставках препарата, минуя Еврокомиссию. Точно так же данное лекарство, которое было прописано экс-президенту США Дональду Трампу во время лечения от COVID-19, из стран ЕС получает только Германия.
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