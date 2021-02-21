В Испании акции в поддержку арестованного рэпера переросли в беспорядки

Акции протеста против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, переросли в беспорядки в Барселоне и некоторых других каталонских городах. Об этом сообщила в Twitter местная полиция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, группа манифестантов в Барселоне начала поджигать мотоциклы, сооружать баррикады, грабить магазины. Участники акции закидали полицейских камнями. Полиция уже применила силу против устраивающих беспорядки. Как передает газета El Periodico, они задействовали пули из пенопласта. В Таррагоне агрессивно настроенные протестующие в капюшонах разбили окна в здании местного суда и банка, а также стали бросать бутылки в сотрудников правоохранительных органов. Беспорядки также начались в городе Льейда. По данным полиции, в Каталонии уже задержаны пять человек.

Акции в поддержку рэпера также начались в других городах, в том числе в Мадриде. Несколько сотен молодых людей собрались на одной из центральных площадей города, куда были стянуты дополнительные наряды полиции, чтобы попытаться не допустить беспорядков. Манифестанты скандировали лозунги с требованием освободить исполнителя. Пока инцидентов в ходе протеста в Мадриде зафиксировано не было.