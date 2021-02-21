Черногория начала вакцинацию "Спутником V"

Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V" началась в Черногории в домах престарелых. Об этом сообщила пресс-служба Института общественного здоровья страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Команда нашего института и поликлиники Котора поставили первую дозу вакцины в Черногории", - говорится в сообщении. Первым препарат ввели 66-летнему жителю дома престарелых в Рисане. Он призвал сограждан не бояться вакцинации и последовать его примеру.

Следом за ним вакцинировались два врача медцентра. По словам одного из них, за один день должны быть вакцинированы 79 пациентов и работников медучреждения.

17 февраля премьер-министр Сербии Ана Брнабич привезла в Черногорию партию российской вакцины "Спутник V". Брнабич на взлетном поле аэропорта Подгорицы лично встретил глава правительства Черногории Здравко Кривокапич, а также члены его кабинета.