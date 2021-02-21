В Австрии рассказали о сроках сохранения иммунитета к коронавирусу

Иммунитет к новому коронавирусу SARS-CoV-2 сохраняется до восьми месяцев среди людей, у которых первоначально были выявлены антитела к этому вирусу. Об этом сообщается на сайте Медицинского университета Инсбрука, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, медики в апреле 2020 года во время начала пандемии исследовали население общины Ишгль на антитела к коронавирусу. Повторное исследование его жителей проводилось в ноябре того же года. Оно установило, что антитела к вирусу сохранились у 90% человек, которые участвовали в первом исследовании.

"Несмотря на небольшое уменьшение концентрации антител по сравнению с первым исследованием, можно говорить о стабильном иммунитете. У почти 90% участников с положительным результатом в апреле антитела были выявлены и в ноябре", - отметила руководитель института вирусологии Медицинского университета Инсбрука Доротея фон Лаер.

Как отмечается, в исследовании приняли участие почти 900 человек. "Медицинский университет Инсбрука таким образом может внести решающий вклад в прояснение вопроса, насколько долго длится иммунитет после коронавирусной инфекции", - подчеркнул его ректор Вольфганг Фляйшхакер.