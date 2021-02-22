Британский премьер назвал четыре условия отмены ограничительных мер в стране

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал четыре условия, необходимые для постепенного снятия действующих в стране ограничительных мер. Заявление Джонсона было распространено премьерской канцелярией накануне предстоящего в понедельник оглашения правительственного плана по выходу из общенационального карантина, введенного 4 января, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На каждом этапе мы будем принимать решения, основываясь на самых последних данных и проявлять осторожность, чтобы не свести на нет уже достигнутые успехи и не сделать бессмысленными жертвы, на которые всем и каждому пришлось пойти, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, - отметил премьер. - Поэтому мы определили четыре ключевые условия, которые должны будут выполняться на каждой стадии осуществления плана".

Решающее значение при отмене ограничений в Великобритании будут иметь: продолжение успешного осуществления программы массовой вакцинации населения; наличие данных, указывающих на снижение смертности и числа госпитализаций в результате применения вакцин; отсутствие угрозы перегрузки системы здравоохранения из-за увеличения числа больных, а также отсутствие данных, указывающих на "фундаментальное изменение" эпидемической ситуации в результате распространения новых штаммов вируса. Правительство также обещает учитывать социальные и экономические факторы, говорящие в пользу скорейшей отмены ограничений, и соблюдать баланс между ними и необходимостью защищать здоровье граждан.