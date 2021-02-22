Глава ВОЗ заявил о необходимости повсеместной вакцинации от коронавируса в мире

Отсутствие или задержка вакцинации от коронавируса где-либо в мире может привести к распространению новых разновидностей инфекции на планете и свести на нет эффективность имеющихся вакцин. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, подчеркнувший необходимость проведения прививок повсеместно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов по завершении проходившей в виртуальном формате беседы с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, глава ВОЗ сказал, что "начало вакцинации во всех странах соответствует интересам всего мира". "Это поможет бороться с вирусом повсюду", - пояснил он.

"Если этот вирус не будет побежден повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе", - продолжил гендиректор. "Если в каких-то местах вакцинация не будет проведена или будет отсрочена, то они станут полем для размножения новых разновидностей [коронавируса]. В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", - констатировал Гебрейесус. Глава ВОЗ подчеркнул, что отсутствие вакцинации в развивающихся странах ввиду отсутствия у них вакцины создает проблему не только для них самих, но и для "государств с высокими доходами". В этой связи он призвал эти государства объяснить своим гражданам, что для защиты от COVID-19 требуется не только их вакцинация, но и вакцинация "остального мира".

Гендиректор поблагодарил Германию за "поддержку ВОЗ и глобального здравоохранения". Он напомнил, что в прошлом году Берлин выделил на программы ВОЗ более 600 млн долларов. При этом более 430 млн были направлены "на поддержку реагирования на COVID-19".