Жителей Чехии обяжут носить респираторы в общественных местах

Правительство Чехии приняло решение обязать жителей республики с четверга носить в общественных местах респираторы, обеспечивающие по сравнению с медицинскими масками повышенную степень защиты от заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Ян Блатный.

"Правительство обязало с четверга носить респираторы или две наложенные на себя медицинские маски, изготовленные из предусмотренных [гостами] специальных материалов, в местах повышенной концентрации граждан, - отметил он. - Это касается, например, магазинов, общественного транспорта, аэропортов и медицинских учреждений. Респираторы станут обязательными при поездках в автомобилях, если в них не едут проживающие совместно члены одной семьи".