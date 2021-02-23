Жителей Чехии обяжут носить респираторы в общественных местах
Правительство Чехии приняло решение обязать жителей республики с четверга носить в общественных местах респираторы, обеспечивающие по сравнению с медицинскими масками повышенную степень защиты от заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Ян Блатный.
"Правительство обязало с четверга носить респираторы или две наложенные на себя медицинские маски, изготовленные из предусмотренных [гостами] специальных материалов, в местах повышенной концентрации граждан, - отметил он. - Это касается, например, магазинов, общественного транспорта, аэропортов и медицинских учреждений. Респираторы станут обязательными при поездках в автомобилях, если в них не едут проживающие совместно члены одной семьи".
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