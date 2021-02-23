Две медсестры во Франции получили пулевые ранения из стреляющей авторучки

Две медсестры одной из больниц Ниццы (юго-восток Франции) получили пулевые ранения, разбирая вещи поступившего пациента, среди которых оказалась стреляющая авторучка. Об этом сообщила во вторник радиостанция Europe 1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сам владелец стреляющей ручки поступил в понедельник вечером в отделение срочной медицинской помощи с несколькими пулевыми ранениями в тяжелом состоянии. Две медсестры отделения разбирали его вещи и нашли предмет, похожий на авторучку или небольшой фонарик.

После того, как одна из женщин нажала на кнопку на ручке, раздался выстрел, в результате которого она получила ранение руки. Ее коллега также пострадала от пули. У еще одного человека, находившегося в этом же помещении, звук выстрела вызвал временное расстройство слуха.

По факту произошедшего юридическая полиция департамента Приморские Альпы начала два расследования. Одно из них - по подозрению в попытке предумышленного убийства владельца ручки, и второе - по нарушению им самим законодательства об огнестрельном оружии.

Тайные огнестрельные устройства запрещены во Франции законом. Тем не менее, по данным газеты Le Parisien, их возможно приобрести на черном рынке. В 2019 году в департаменте Дюи-де-Дом (центральная часть страны) несовершеннолетний молодой человек погиб, манипулируя стреляющей авторучкой.