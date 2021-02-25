В Дании заявили, что британский штамм коронавируса связан с большим риском госпитализации

Британский вариант коронавируса, который в настоящее время является самым распространенным в Дании, имеет повышенную контагиозность и приводит к большему по сравнению с обычным штаммом числу госпитализаций пациентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в результатах исследования ученых королевства.

"[Британский штамм коронавируса] B.1.1.7 в настоящее время считается наиболее распространенным вариантом в Дании. Результаты датского исследования показывают, что B.1.1.7 также несет на 60% больший риск госпитализации", - заявил на пресс-конференции в четверг датский министр здравоохранения Магнус Хеунике, ссылаясь на указанные исследования.

Коэффициент заражения для британского штамма в Дании составляет 1,2. В конце прошлой недели на него пришлось 63% поставленных диагнозов.

Новые данные подтверждают результаты исследования, проведенного в Англии и Шотландии, где оценка роста контагинозности B.1.1.7 находится на уровне 40-60%.