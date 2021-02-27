В Хорватии выявили первые случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса

Хорватские эпидемиологи выявили в стране первые два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом сообщил в субботу телеканал N1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера мы получили результаты секвенирования тех образцов, которые мы посылали в Европейский центр по контролю над заболеваниями, - приводит телеканал слова эпидемиолога из Хорватского института общественного здравоохранения Горанки Петрович. - Из 300 образцов <...> 60 дали положительные результаты на [наличие] британского штамма, что составило 20%. Это довольно высокий показатель. Также у двух человек, которые вернулись из Африки, из Занзибара, был подтвержден южноафриканский вариант [коронавируса]".

При этом, как отметила специалист, результаты проводимых в настоящее время исследований свидетельствуют о том, что британский штамм коронавируса распространяется быстрее, чем его южноафриканский вариант.