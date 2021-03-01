Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы

Парижский суд признал в понедельник бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщил телеканал BFM из здания парижского Дворца правосудия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Экс-президент приговорен к трем годам лишения свободы, двум условно и одному - тюремного заключения.

Проходившие по делу двое других подсудимых - бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер - признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.