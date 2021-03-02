Чехия возобновила проект создания собственной вакцины против коронавируса

Чехия возобновила реализацию проекта создания собственной вакцины против коронавируса, приостановленный из-за проблем с финансированием осенью 2020 года. Об этом сообщило во вторник Чешское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение о возобновлении работы по созданию вакцины приняло в понедельник правительство Чехии. Препарат, как рассчитывают в Праге, будет эффективно противодействовать новым штаммам коронавируса. На его создание предполагается израсходовать примерно 250 млн крон (около €10 млн). О сроках, в которые он может быть создан, не сообщается.

Между тем решение властей о возобновлении работ над вакциной критикует парламентская оппозиция. Ее представители говорят о нецелесообразности дорогостоящего проекта, который в условиях быстрого распространения в стране агрессивных штаммов коронавируса, по их словам, является запоздалым. Правительство, как утверждают они, должно сосредоточиться на работе по получению республикой большего объема препаратов, сертифицированных в Евросоюзе.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 674 040 жителей. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами, являющийся национальным фармацевтическим регулятором Чехии, в понедельник приступил к изучению документации российской вакцины "Спутник V". Власти республики выражают заинтересованность в ее скорейшей регистрации для применения в Евросоюзе.