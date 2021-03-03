Медрегулятор ЕС 11 марта рассмотрит запрос J&J на одобрение вакцины от коронавируса
Комитет по лекарственным средствам для человека Европейского агентства лекарственных средств (EMA) 11 марта проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит заявку на выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson (J&J), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это внеочередное заседание организовано для оценки вакцины от коронавируса Janssen, разработанной Janssen-Cilag", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте EMA.
16 февраля регулятор сообщил, что получил запрос Janssen. J&J подала аналогичную заявку во Всемирную организацию здравоохранения. Препарат 27 февраля одобрили в США.
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